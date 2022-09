POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 05.09.2022 kam es gegen 15:20 Uhr auf der Sponholzer Straße in

Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht

verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer

eines Pkw Audi die Sponholzer Straße in Richtung Woldegker Straße und

kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache seitlich mit vier

weiteren Fahrzeugen, welche verkehrsbedingt hielten.

Der Fahrzeugführer des Audi sowie ein weiterer beteiligter

Fahrzeugführer eines Pkw VW erlitten leichte Verletzungen und wurden

zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro

geschätzt.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell