POL-HRO: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Am Montag, 29. September, soll eine 25 Jahre alte Frau in Lütten Klein auf dem Weg nach Hause von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein. Gegen 21 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass ein unbekannter Mann ihr auffällig folgte. Der Unbekannte bedrängte sie kurz darauf und berührte sie unsittlich. Die Geschädigte schrie in diesem Zuge lautstark um Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige von ihr abließ und sich entfernte.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls ein Ermittlungsverfahren ein. Da trotz der in diesem Rahmen bereits geführten Ermittlungen bisher kein Täter identifiziert werden konnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am 29. August zwischen 20.45 und 21.15 Uhr im Bereich der Osloer Straße 18, 18107 Rostock, Beobachtungen gemacht, die zu dem Vorfall passen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0382088882224, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell