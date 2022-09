POL-ANK: Mehrere Kellereinbrüche in Torgelow

Torgelow (ots) -



Am Morgen des 05.09.2022 wurden der Einsatzleitstelle der Polizei gleich mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet Torgelow mitgeteilt.



Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 04.09.2022 auf den 05.09.2022 unter anderem einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Str. aufgebrochen und aus diesem zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 2.400 Euro entwendet. Zudem wurde ein weiterer Keller in einem anderen Aufgang in der Einsteinstraße aufgebrochen, aus dem die unbekannten Täter jedoch nichts entwendeten.



Zu weiteren Kellereinbrüchen kam es in der Nacht in der Kopernikusstraße in Torgelow. Dort brachen die Täter in Keller von zwei Mehrfamilienhäusern ein und entwendeten ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro und ein Fahrrad im Wert von rund 350 Euro.



Der fünfte und letzte Kellereinbruch dieser Nacht ereignete sich in der Karlsfelder Straße in Torgelow. Der Hinweisgeber stellte dort am Morgen fest, dass die unbekannten Täter in seinen Keller eingebrochen waren und das Fahrrad des Sohnes im Wert von rund 270 Euro entwendeten.



Insgesamt wurden in der Nacht in Torgelow Fahrräder im Gesamtwert von rund 5.500 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell