POL-NB: Einbrecher in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Dank eines rechtzeitigen Hinweises und mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes gelang es Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg bereits in der vergangenen Woche einen Einbrecher zu stellen.



Der Geschädigte eines Geschäftes im Stadtteil West Neubrandenburgs verständigte am 31.08.2022 gegen 03:15 Uhr die Polizei, weil er über die Videoüberwachung seiner Geschäftsstätte eine männliche Person sah, die versuchte gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen.



Umgehend eingesetzte Polizeibeamte fahndeten mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes erfolgreich nach der durch den Hinweisgeber beschriebenen Person. Diese versteckte sich in einem Gebüsch unweit des Tatortes. In seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten zudem Einbruchswerkzeug und einen sogenannten Polenböller.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen. Er wurde vorläufig festgenommen, durch Kriminalbeamte vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg sicherte am Tatort Spuren.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell