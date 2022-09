POL-HRO: Zeugenaufruf nach Schmierereien an Boizenburger Schule

Boizenburg (ots) -



Am Freitag, 02.09., ist es zu Schmierereien am Eingang der

Ludwig-Reinhard-Grundschule gekommen. Dies konnten Polizisten während

ihrer Streifenfahrt am Freitagabend gegen 20:15 Uhr feststellen. Bei

den Schmierereien handelt es sich um Schriftzüge mit Russlandbezug,

darunter ein Z-Symbol in schwarzer Sprühfarbe. Die Schriftzüge wurden

durch den Bauhof Boizenburg unkenntlich gemacht.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt

wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten und

gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige

Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der

Telefonnummer 038208 8882222 oder per Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



