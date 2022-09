POL-HRO: Polizei rettet Frau vor aggressivem Hund

Rostock (ots) -



Am frühen Sonntagabend gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte zur Versorgung von Verletzungen nach Hundebiss in die Lichtenhäger Chaussee in Rostock gerufen worden. Doch auch diese mussten sich dort in Sicherheit bringen und riefen die Polizei zur Hilfe.



Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, waren laute Schreie einer Frau aus der Wohnung des Hundehalters zu hören, in der sich auch besagter Hund befinden sollte. Die Beamten öffneten die Tür und konnten sehen, wie der Hund, ein Old English Bulldog, über einer schwer verletzten Frau stand. Als dieser dann auch gegen die Beamten zum Angriff überging, musste er mit mehreren Schüssen erlegt werden. Die schwerstverletzte 46jährige Partnerin des Hundehalters wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Der 30jährige erlitt leichtere Verletzungen.



Aufgrund des Geschehens wird nun in einem Ermittlungsverfahren geprüft, ob Fahrlässigkeit des Hundehalters zu dem Geschehen beigetragen hat.



