60jähriger Mann aus Schwerin vermisst

Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem 60jährigem Michael Boldt. Er verließ am Samstag, den 03.09.2022 gegen 18:00 Uhr die Wohnanschrift in der Feldstadt in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung

1,95 m

adipös

graue Haare, Halbglatze

Schnurrbart

Brille

kleinschrittiger Gang

Herr Boldt ist orientierungslos. Die bisherige Suche führte zu keinen Anhaltspunkten, wo sich der Gesuchte aufhalten könnte.

Hinweise zu seinem Aufenthalt nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel.: 0385/5180-2224/2223, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Jens Köster

Polizeihauptrevier Schwerin