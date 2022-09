POL-NB: Verkehrsunfall zwei schwerverletzten Personen auf der B 110 zwischen Relzow und Murchin

Wolgast (ots) -



Am 04.09.2022, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der B110 zwischen

Relzow und Murchin ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten

Personen. Der 89-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines

silberfarbenen VW Golf fuhr aus Richtung Relzow kommend hinter dem

roten Golf eines 18-jährigen, ebenfalls deutschen Fahrzeugführers.

Als der Fahrer des roten Golfs verkehrsbedingt bremsen musste, kam

der Fahrzeugführer des silberfarbenen Golf nicht mehr rechtzeitig zum

Stehen und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei

kollidierte er zunächst mit dem hinteren linken Heck des vor ihm

fahrenden roten Golf und in weiterer Folge mit einem

entgegenkommenden Krad MZ. Sowohl der 50-jährige Kradfahrer, als auch

sein 13-jähriger Sozius (beide Deutsche) wurden dabei mit jeweils

einer Beinfraktur schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Krades

wurde mit dem Helikopter, der 13-jährige Sozius mit einem

Rettungswagen in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Zur

Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge kam es im Bereich der

Unfallstelle für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

