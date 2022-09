POL-HRO: Aufhebung des Zeugenaufrufs

Schwerin (ots) -



Nachdem am heutigen Vormittag ein Zeugenaufruf zu einem Angriff auf eine Frau am 25. August dieses Jahres veröffentlicht wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5311462), hat das mutmaßliche Opfer eingeräumt, dass es den von ihr angezeigten Übergriff so nie gegeben hat.

Der Zeugenaufruf der Pressemitteilung Nr. 108746/5311462 wird somit gelöscht. Inwiefern ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat einzuleiten ist, wird derzeit geprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell