POL-HST: Zusammenstoß zwischen PKW und Rollator - Frau schwer verletzt

Am Freitagmorgen, dem 02. September 2022, kam es in Barth zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige deutsche Frau mit ihrem PKW, der Marke Peugeot gegen 10:00 Uhr die Gartenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und einer 84-jährigen deutschen Frau, die mit Hilfe eines Rollators spazieren ging. Die Fußgängerin verletzte sich durch den Unfall schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich und wurde mit dem Verdacht einer Fraktur zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.



