POL-GÜ: Verkehrsunfall und Fahrerflucht in Güstrow - Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) -



Im Bereich Paradiesweg Güstrow kam es am 02.09.2022 gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem das Unfallverursacher flüchtete. Der Autofahrer übersah einen die Straße querenden 16 jährigen deutschen Radfahrer, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte. Zeugen riefen die Polizei. Der Fahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen VW Golf mit auffallend gelben Frontlichtern sowie Personen, die Hinweise zum Unfall oder PKW machen können. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow, Telefon 038843-2660, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell