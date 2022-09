POL-GÜ: Tabakdiebe in Teterow durch Polizei gestellt

Güstrow (ots) -



Bereits am 31.08.2022 ist es in mehreren Supermarktfilialen des Landkreises Rostock zu Diebstahlshandlungen diverser Tabakwaren gekommen. Nach der Tat in einem Teterower Discounter konnte die Polizei die vermeintlich tatverdächtige Diebesbande stellen.



Am frühen Nachmittag waren Beamte der Polizei zunächst in einem Geschäft in Neubukow im Einsatz, als dortige Mitarbeiter mehrere Personen dabei beobachteten, wie diese diverse Tüten Tabak von der Auslage im Kassenbereich in den hinteren Bereich des Ladens brachten. Nach Angaben der Mitarbeiter verließen die Täter den Markt, als der Kassenbereich aufgrund des regulären Kundenandrangs unübersichtlich war. Die alarmierten Beamten befragten mehrere Zeugen und erhielten detaillierte Aussagen zu den Personen sowie zu dessen Fahrzeug.



Im Verlauf des Abends wurden Beamte der Polizei in Teterow durch Mitarbeiter eines dortigen Discounters alarmiert. Auch hier war es kurz zuvor zu gleichartigen Diebstählen gekommen. Ebenso erhielt die Polizei sehr detaillierte Aussagen zur Tat. Im Zusammenwirken der umliegenden Polizeireviere gelang es den Beamten kurze Zeit später ein Fahrzeug mit insgesamt sechs Insassen im Stadtgebiet von Teterow festsetzen zu können.



Bei den polizeilichen Kontrollmaßnahmen wurden in dem genutzten Fahrzeug Tabakwaren in einem Gesamtwert von circa 2.300,00 Euro festgestellt. Einen Eigentumsnachweis konnten die moldauischen Tatverdächtigen nicht erbringen. Das Diebesgut wurde daraufhin sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet. Inwieweit die Tatverdächtigen auch für den Sachverhalt in Bad Doberan verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell