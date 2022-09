POL-SN: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 21.00 Uhr wurde eine 63-jährige Frau aus Thüringen bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt. Die Deutsche befuhr mit ihrem Fahrrad den Großparkplatz der Sport- und Kongreßhalle an der Wittenburger Straße und stieß dort mit dem Wagen eines 32-jährigen Mannes aus dem Kreis Nordwestmecklenburg zusammen. Durch den Sturz trug sie leichte Verletzungen davon und musste in ein Klinikum gebracht werden.



Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Radfahrerin Alkohol zu sich genommen haben könnte, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen; Strafanzeige wurde erstattet.



Zweiradfahrer stehen gegenwärtig im Fokus der Verkehrskontrollen unter dem Motto Fahren.Ankommen.LEBEN! der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.



Die Polizei rät dringend zum Tragen eines Helmes beim Radfahren.



Auch den technischen Zustand ihres Rades, insbesondere der Bremsen sowie der Beleuchtung, sollten Radfahrende im Blick behalten.

In der Landeshauptstadt Schwerin kam es im Jahr 2021 zu insgesamt 208 Fahrradunfällen mit 173 Verletzten. In 130 Fällen wurden Radfahrer als Unfallverursacher geführt, davon waren 67 alleinbeteiligt. In 12 Fällen kam es zu Unfällen zwischen Radfahrern untereinander.



