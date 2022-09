POL-ANK: Keine Bürgersprechstunden im Greifswalder Ostseeviertel und in Wieck

Greifswald (ots) -



Im September 2022 finden im "Haus der Begegnung" (Trelleborger Weg 37 in Greifswald) und im Hafenamt Wieck keine Bürgersprechstunden statt. Ab dem 04.10.2022 werden im "Haus der Begegnung" (16:30 Uhr bis 17:30 Uhr) und ab dem 11.10.2022 im Hafenamt Wieck (16:30 Uhr bis 17:30 Uhr) wieder Bürgersprechstunden angeboten.



In dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger persönlich oder telefonisch an das Polizeihauptrevier Greifswald (Brinkstraße 13/14, 17489 Greifswald / Telefon: 03834 5400) wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell