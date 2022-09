POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf eine Frau in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Donnerstag, 25. August 2022, soll es zwischen 08:15 - 08:45 Uhr nahe der Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf zu einem tätlichen Angriff auf eine Frau gekommen sein. Dieser soll im Bereich der über die Plater Straße verlaufenden Brücke stattgefunden haben. Im Anschluss daran begab sich der Täter mit der Geschädigten in Richtung Marie-Curie-Straße in das angrenzende Waldstück, wo sich beide bis etwa 09:30 Uhr aufgehalten haben. In dieser Zeit soll es zu einem weiteren Angriff auf die Geschädigte gekommen sein.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 038208-8882224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell