POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Ein 24-jähriger Tunesier wurde bei einem körperlichen Übergriff am frühen Morgen des 5.8. gegen 1.00 Uhr leicht verletzt. Der in Schwerin lebende Mann hielt sich an der Haltestelle Keplerstraße im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz auf, als ein noch unbekannter Tatverdächtiger auf ihn zukam und ihn unvermittelt niederschlug.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Strafanzeige wurde erstattet.



Die Polizei bittet zur Auklärung der Straftat um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Zeuge geworden ist und etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





