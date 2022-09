POL-NB: Brand einer Scheune in Ramelow (LK MSE)

Friedland (LK MSE) (ots) -



Der Rettungsleitstelle MSE wurde am 01.09.2022 gegen 20:00 Uhr ein Brand in einer ehemaligen Stallanlage in Ramelow gemeldet. Dort brannte eine zweistöckige Scheune im Obergeschoss, in der Stroh und andere Gegenstände gelagert wurden. Den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Friedland, Bresewitz, Werder, Kölln, Brunn, Salow und Sadelkow mit 71 Kameraden gelang es, zügig den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Deshalb werden die Ermittlungen nun durch die Kripo Friedland geführt, ein Brandursachenermittler kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Der Schaden wird auf etwa 5000,-EUR geschätzt.



Mit freundlichen Grüßen



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell