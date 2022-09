POL-HST: Nachmeldung zum Verkehrsunfall in Stralsund: Radfahrer verstorben

Stralsund (ots) -



Wie bereits am Mittwoch, dem 24.08.2022 durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5304824), ereignete sich gegen 15:50 Uhr in der Richtenberger Chaussee in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Deutscher lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er war mit einem Fahrrad gegen eine Straßenlaterne geprallt.



Leider ist der Mann am 31.08.2022 im Krankenhaus verstorben.



Damit sind in diesem Jahr bereits 13 Menschen im Landkreis Vorpommern-Rügen tödlich verunglückt.



