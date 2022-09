POL-SN: 2-jähriges Kind nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nach einem Unfall, bei dem ein 2-jähriger Junge leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Junge war gestern in Begleitung seines Vaters, als er beim Überqueren der Straße von einem bisher unbekannten Radfahrer von hinten angefahren worden sein soll und in der weiteren Folge zu Boden stürzte. Zur medizinischen Behandlung wurde der 2-Jährige durch Rettungskräfte ins Klinikum gefahren. Der Vorfall ereignete sich in der Hamburger Alle an der Bedarfsampel Höhe der Magdeburger Straße gegen 17:45 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Fahrlässigen Körperverletzung und zur Unfallflucht übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Radfahrer geben? Der männliche Radfahrer sei ersten Erkenntnissen nach mit einem blauen Fahrrad mit auffälliger Hupe unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de/ entgegen.



Der geschädigte Junge sowie der Vater sind deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell