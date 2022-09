POL-LWL: Lieferant in Hagenow überfallen - Kriminalpolizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Hagenow (ots) -



Nach einem Raubüberfall auf einen Lieferanten Anfang April in Hagenow (wir informierten seinerzeit), hat die Kriminalpolizei jetzt zwei Tatverdächtige ermitteln können. Den 39 und 40 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 01.April dieses Jahres einen LKW-Fahrer überfallen zu haben, der eine Backfiliale in einem Discounter mit Tiefkühlwaren beliefert hatte. Dabei wurde das 46-jährige Opfer durch Schläge mit einem Gegenstand schwer verletzt. Anschließend durchsuchten die Täter das Lieferauto und raubten den persönlichen Rucksack des Mannes. Das Opfer wurde anschließend mit erlittenen Verletzungen am Kopf und Körper zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hatte seinerzeit mehrere Spuren im Bereich des Tatortes in Friedrich-Heinicke-Straße gesichert. Im Zuge der Spurenauswertung und im Zuge weiterer umfangreicher Ermittlungen gerieten die beiden Tatverdächtigen schließlich in den Fokus der Hagenower Kriminalpolizei. Der Verdacht gegen die beiden aus der Region stammenden Männer erhärtete sich, sodass auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft das zuständige Amtsgericht in Ludwigslust Haftbefehle gegen beide Verdächtige wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erließ. Die Beschuldigten sind Montag bzw. Dienstag dieser Woche von der Polizei festgenommen worden und befinden sich seither in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen haben sich die Beschuldigten bislang noch nicht geäußert. Zudem prüft die Polizei im Zuge der noch andauernden Ermittlungen, ob die Verdächtigen für weitere Straftaten in der Region in Frage kommen. Beide sind der Polizei bereits wegen verschiedener Delikte bekannt.



