POL-GÜ: Wochenmarktkontrolle des Landkreises Rostock erfordert Einschreiten von Polizei und Zollfahndung

Details anzeigen Beschlagnahmte Zigaretten Beschlagnahmte Zigaretten

Güstrow (ots) -



Bereits am gestrigen Mittwochvormittag kamen Beamte der Polizei Güstrow auf einem Güstrower Wochenmarkt zum Einsatz. Mitarbeiter des Landkreises Rostock hatten gegen 10:00 Uhr während einer routinemäßigen Gewerbekontrolle in einem Fahrzeug eines Obst- und Gemüsehändler 52 Stangen (10.112 Stück) Zigaretten festgestellt. Nach einer ersten Befragung des 31-jährigen Verantwortlichen gab dieser an, dass er die Zigaretten an Freunde verschenken will.



Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an Zollbeamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Stralsund übergeben.

Diese beschlagnahmten die Zigaretten, leiteten Steuerstrafverfahren gegen die beiden Beschuldigten ein und setzten die Tabaksteuer fest.

Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 1.800 EUR.

Es gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell