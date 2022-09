Presseeinladung: „Nordländerkongress“ zur Digitalisierung der Verwaltung in Rostock

Mecklenburg-Vorpommern ist Partnerland des „3. Nordländer-Kongress“ für Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Ausgerichtet von der Verwaltungsfachzeitung „Behördenspiegel“, geht es in Vorträgen, Workshops und Fachforen um die Digitalisierung der Verwaltung. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und ihren Dienstleistern in ganz Deutschland werden dazu am Montag in Rostock erwartet. Digitalisierungsminister Christian Pegel wird die Gäste begrüßen. Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin und IT-Beauftragte der Landesregierung, wird zum Thema „Den Kulturwandel gestalten – Digitalisierung ist Veränderungsmanagement“ im Podium mitdiskutieren.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 5. September 2022, ab 9.30 Uhr

Ort: Hotel Radisson Blue, Rostock,

Lange Straße 40

Das Programm des Kongresses finden Sie online unter www.nordlaender-digital.de/programm.