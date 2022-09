POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Demmin (LK MSE)

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 01.09.2022 gegen. 00:25 Uhr wurde dem PHR Demmin ein vermeintlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus in Demmin, Jägerstraße gemeldet. Zeitgleich ging eine Meldung bei der IRLST MSE ein. Eine sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzung bestätigte den Sachverhalt. Nachdem die Beamten in das Haus gelangt waren, konnten sie zunächst eine 59-jährige weibliche Person antreffen und evakuieren. Kurze Zeit später wurde ein 44 Jahre Mann angetroffen und aus dem Haus gebracht. Beide Personen blieben unverletzt. Eine Wohnungseingangstür zu einer leerstehenden Wohnung war in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Demmin und Loitz waren mit 30 Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Weiterhin befand sich eine RTW Besatzung am Brandort. Zur Ermittlung der Brandursache kam zunächst der KDD Neubrandenburg zum Einsatz, da der Verdacht der schweren Brandstiftung im Raum steht.



