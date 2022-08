POL-NB: Hoher Sachschaden bei Brand in Ferdinandshof (LK VG)

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 31.08.2022 gegen 16:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises VG bekannt, dass es auf dem Gelände der Agrar GmbH Ferdinandshof, Friedrichshagener Landstr. 1, zu einem Brand von Stroh kam. Nach ersten Ermittlungen durch die eingesetzten Polizeibeamten und Befragungen von Mitarbeitern wurde bekannt, dass bei Arbeiten mit einer Strohmühle diese plötzlich aus unbekanntem Grund in Brand geriet. Daneben gelagerte Strohballen in größerer Anzahl fingen dadurch ebenfalls Feuer. Zur Brandbekämpfung wurden alle Feuerwehren des Amtsbereichs Torgelow-Ferdinandshof alarmiert. Durch die Löscharbeiten der insgesamt 81 Kameraden konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine daneben befindliche Lagerhalle verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann von einem technischen Defekt ausgegangen werden.



