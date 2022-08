POL-HWI: Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte

Wismar (ots) -



Am gestrigen späten Nachmittag (30. August 2022) brach auf dem Dach einer Doppelhaushälfte in der Straße 2. Wendung im Wismarer Ortsteil Dargetzow während durchgeführten Dacharbeiten ein Feuer aus.



Der Hauseigentümer sowie der Nachbar versuchten vergebens den Brand zu löschen. Dabei zog sich der 57-jährige Hauseigentümer eine Rauchgasvergiftung zu.



Durch die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Neukloster konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindert werden.



An dem Doppelhaus entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die betroffene Doppelhaushälfte nicht bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



