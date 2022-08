POL-LWL: Elektroroller war nicht versichert - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Crivitz (ots) -



Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hat am Mittwochvormittag in Crivitz eine Frau mit einem Elektroroller aus dem Verkehr gezogen, die einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss stand. Aufgefallen war den Polizisten zuvor, dass am E-Roller keine Versicherungsplakette angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde der 37-jährigen Rollerfahrerin ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, der positiv auf Amphetamine reagierte. Gegen die Frau ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet worden.



