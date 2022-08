POL-SN: Zwei Personen nach Verkehrsunfall in Schwerin schwerverletzt

Schwerin (ots) -



Heute Morgen gegen 7.00 Uhr wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall in der Güstrower Straße in Schwerin schwer verletzt.



Die 28-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr stadteinwärts und geriet aus bisher unbekannter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab. Die Schwerinerin kollidierte dabei mit dem ihr entgegenkommenden Wagen einer 45-jährigen Frau aus dem Landkreis Rostock.



Beide Fahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen in ein Klinikum verbracht; die Sachschadenshöhe wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die beiden Frauen waren mit ihren Wagen jeweils allein unterwegs.



Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es bis ca. 9.15 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der mutmaßlichen Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen, des Weiteren wurde ihr Mobiltelefon beschlagnahmt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell