POL-ANK: Wildunfall mit einem Wolf auf der A11 bei Penkun

Am 31.08.2022 kam es, gegen 01:00 Uhr, auf der BAB 11 auf Höhe der Anschlussstelle Penkun zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Wolf.



Der 22-jährige niederländische Fahrer war mit seinem PKW Opel in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und erfasste den Wolf, als dieser plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der 22-Jährige konnte dem Wildtier trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Wolf und fuhr anschließend in die Schutzplanke, ehe sein Fahrzeug zum Stehen kam.



Der Wolf wurde bei dem Zusammenstoß getötet und am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro. Der beschädigte Opel musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.



Das Wolfsmanagement des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, kurz LUNG, wurde über den Wildunfall mit dem Wolf informiert. Das LUNG übernimmt nun die Sicherung des getöteten Wolfes und leitet die weiteren Untersuchungen des Tieres ein.



