POL-HRO: Mit gestohlenen Go-Karts in Rostock unterwegs

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs wurde die Rostocker Polizei über einen Einbruch in eine Go-Kart-Halle informiert. Ersten Informationen zufolge hatten sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt in die Halle im Stadtteil Dierkow verschafft. Ein Mitarbeiter stellte gegen 4:00 Uhr drei Karts vor der Halle fest, weitere wurden offensichtlich entwendet.



Nur kurze Zeit später informierten mehrere Zeugen die Polizei darüber, dass Go-Karts im Stadtgebiet von Rostock unterwegs seien. Gegen 06:30 Uhr konnten Polizeibeamte einen 15-jährigen Deutschen auf dem Rostocker Mühlendamm stellen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern gegenwärtig an.



