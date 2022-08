POL-NB: Nachmeldung zum Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer vom 28.08.2022 in Alt Gaarz

Alt Gaarz (ots) -



Wie bereits am 28.08.2022 durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg gemeldet, ereignete sich in Alt Gaarz am selbigen Tag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Radfahrer schwerverletzt und ins Krankenhaus nach Plau am See verbracht wurde. (siehe LINK: https://bit.ly/3RFarrd )



Der Polizei erhielt nun die Mitteilung, dass der Radfahrer am Folgetag des Verkehrsunfalls, dem 29.08.2022 seinen schweren Verletzungen erlag.



