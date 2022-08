POL-LWL: 6 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Zarrentin/Stolpe (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagabend auf der BAB 24 bei Zarrentin insgesamt 6 Autoinsassen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein 35-Jähriger mit seinem Auto von der einer Anschlussstelle kommend auf die Autobahn auffahren wollen, als er dabei mit einem auf der Autobahn befindlichen PKW seitlich zusammenprallte. Dabei kam der 35-jährige Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Das andere Auto, in dem sich neben dem 44-jährigen Fahrer drei weitere Erwachsene und ein fünfjähriges Mädchen befanden, kam auf der Autobahn zum Stillstand. Alle Beteiligten wurden nach dem Vorfall zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, wobei sich die Höhe des entstandenen Gesamtschadens auf über 50.000 Euro belaufen soll. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



