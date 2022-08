POL-ANK: Einbruch in Garage - unbekannte Täter stehlen zwei Motorräder in Wert von rund 17.000 Euro

Heringsdorf (ots) -



Am 30.08.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Triftstraße in Heringsdorf in eine Garage und einen Schuppen eingebrochen sind und dort Werkzeug und zwei Motorräder entwendeten.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich Unbekannte in der Nacht Zutritt zum Grundstück in der Triftstraße, indem sie das verschlossene Hoftor gewaltsam öffneten. Anschließend sind die Diebe in eine Garage und in einen Schuppen eingebrochen. Dort entwendeten sie nicht nur Werkzeug im Wert von ca. 1000 Euro sondern auch zwei Motorräder der Marken Kawasaki und Harley-Davidson im Gesamtwert von ca. 17.000 Euro. Durch den Einbruch selbst ist zusätzlich ein Sachschaden von knapp 1000 Euro entstanden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



