POL-SN: Polizei fahndet nach Täter - Wer kennt diese Person?

Die Kriminalpolizei veröffentlicht Bilder eines Täters nach einer gefährlichen Körperverletzung. Der Vorfall hat sich am 12.05.2022 gegen 12:45 Uhr am Grunthalplatz in der dortigen Apotheke ereignet. Der Täter habe mit einem Gegenstand in Richtung der Angestellten der Apotheke geworfen. Der Wurf verfehlte die beiden 48- und 36-jährigen deutschen Angestellten, die unverletzt blieben.



Die Bilder sind unter folgenden Link abrufbar: https://fcld.ly/22-08-30fahndungtäter



Mithilfe der Veröffentlichung der Bilder erhoffte sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Wer diese Person kennt oder sachdienliche Hinweise zur Person oder zur Identität geben kann, wird gebeten sich bei der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern: 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



