POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin auf der L262 bei Kemnitz

Am 30.08.2022, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der L262 auf Höhe Abfahrt Neuendorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin, bei dem diese schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 81-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz die L262 aus Greifswald kommend in Richtung Wolgast. Auf Höhe des Abzweiges Neuendorf wollte eine 14-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg von Greifswald nach Lubmin unterwegs war, die L262 überqueren.



Auf Höhe der Einmündung nach Neuendorf endet dieser Radweg, die Radfahrerin überquerte die Landstraße ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten und fuhr vor dem Mercedes auf die L262 auf. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 81-jährige Fahrer den Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr vermeiden. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich schwer an der linken Schulter und am linken Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht.



Insgesamt ist bei dem Verkehrsunfall ein Schachschaden von rund 8000 Euro entstanden.



Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



