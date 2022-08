POL-NB: Zahlreiche Graffitis am Neubrandenburger Oberbachzentrum

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.08.2022 wurden der Polizei in Neubrandenburg eine Vielzahl von Graffitis im Bereich des Neubrandenburger Oberbachzentrums gemeldet.



Ein Hausmeister entdeckte insgesamt 19 Graffitis (Buchstaben und Zahlen ohne politischen Hintergrund) in verschiedenen Farben an Fassaden und Scheiben im Bereich der Parkgarage und des dortigen Pflegeheims. Die Tatzeit lässt sich auf einen Zeitraum zwischen dem 27.08.2022, 11:00 Uhr und dem 29.08.2022, 06:00 Uhr eingrenzen.



Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung führt die Kriminalpolizei in Neubrandenburg. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





