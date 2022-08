POL-HRO: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Täter auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In der Nacht auf den heutigen Dienstag konnte die Rostocker Polizei einen 33-jährigen Mann festnehmen. Dieser war nach ersten Erkenntnissen in einen Keller im Stadtteil Evershagen eingebrochen.



Gegen 02:45 Uhr erhielt die Rostocker Polizei den Hinweis, dass sich eine männliche Person in den Kellerräumen eines Rostocker Mehrfamilienhauses aufhalten soll. Nach ersten Angaben des Zeugen, würde die Person versuchen ein Fahrrad zu entwenden.



Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie im Kellervorraum einen 33-Jährigen stellen. Dieser trug diverses Diebesgut und geeignete Tatwerkzeuge bei sich. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden bei dem Mann ein Schlagring und Verpackungen mit betäubungsähnlichen Substanzen aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. In Absprache mit der Rostocker Staatsanwaltschaft wurde der bereits wegen Einbruchs polizeibekannte Mann festgenommen. Der Deutsche soll am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.



Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls geführt. Zusätzlich wurden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.



Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Rostock übernommen. Ob der Tatverdächtige auch in Verbindung mit weiteren Straftaten steht, wird derzeit geprüft.



