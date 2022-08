POL-ANK: Zwei Transporter auf der Insel Usedom aufgebrochen - 40.000 Euro Schaden

Insel Usedom (ots) -



Am Morgen des 30.08.2022 wurden der Polizei gleich zwei Aufbrüche von Transportern auf der Insel Usedom mitgeteilt.



Im ersten Fall informierte der 46-Jährige Hinweisgeber, gegen 06:30 Uhr, die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg darüber, dass sein Firmentransporter der Marke Iveco in der Dorfstraße in Ulrichshorst aufgebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem Abend des 29.08.2022 und dem Morgen des 30.08.2022. Unbekannte Täter hatten gewaltsam die Hecktür des Transporters geöffnet und anschließend das im Fahrzeug befindliche Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro.



Ein zweiter Aufbruch eines Transporters ereignete sich im Tatzeitraum vom 29.08.2022, ca. 23 Uhr, bis 30.08.2022, ca. 06:30 Uhr. Der 44-jährige Hinweisgeber teilte der Polizei in Heringsdorf am Morgen mit, dass sein Firmentransporter der Marke Citroën in der Meinholdstraße in Koserow aufgebrochen wurde. Bei diesem Transporter wurde ebenfalls die Hecktür aufgebrochen und Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet. Gestohlen wurden unter anderem mehrere Kettensägen. Der Gesamtschaden beläuft sich auch in diesem Fall auf knapp 20.000 Euro.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen der Diebstähle aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.



Zeugen, die Angaben zu den Taten und zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen an den Tatorten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



