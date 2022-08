POL-GÜ: Erstmeldung - Laut piepender Gürtel sorgt für Großeinsatz

Bad Doberan (ots) -



Am 30.08.2022 kurz nach 10:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass eine unbekannte ausländische männliche Person einen Gürtel, an dem diverse Gegenstände angebracht in das Gebäude geworfen hat und dann weggelaufen sei. Zwischenzeitlich wurde diese nach draußen auf die Wiese geworfen. Jedoch piept der Gürtel nun ganz laut und hört nicht auf. Ersten Erkenntnissen nach wollte die Person eine Mitarbeiterin im Amt sprechen. Der Bereich wurde abgesperrt und die Bevölkerung wird gebeten, diesen zu meiden. Maßnahmen zur Prüfung, ob und in welchem Maße eine Gefahr von dem Gürtel ausgeht, wurden eingeleitet. Es ist ein Sprengstoffspürhund angefordert und auch der Munitionsbergungsdienst steht bei Bedarf zur Verfügung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die unbekannte Person bekannt zu machen.

Die Polizei bittet die Person, sich zu melden, um die möglicherweise bestehende Gefahrenlage aufzuklären.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell