POL-LWL: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Elektroroller schwerverletzt

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag sind in der Parchimer Luisenstraße zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der 18-jähriger Fahrer eines E-Rollers mit einem 68-jährigen Fußgänger, welcher von einer Grundstückseinfahrt kommend den Gehweg betrat. Infolgedessen stürzten die beiden Unfallbeteiligten, wobei sich der 68-jährige Fußgänger eine schwere und der Fahrer des E-Rollers eine leichte Armverletzung zuzog. Beide mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell