POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Malchower Hotel gesucht

In der Nacht vom 28.08.2022 zum 29.08.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in Malchow.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Kenntnisstand gewaltsam Zugang zu dem Hotel in der Schulstraße in Malchow und versuchten einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber misslang. Sie erbeuteten dennoch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2500 EUR geschätzt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sicherten am Tatort Spuren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führt die Kriminalpolizei in Röbel, in dessen Zusammenhang Zeugen gesucht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter 039931/848 0 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



