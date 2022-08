POL-GÜ: Alkoholfahrer stellt sich unfreiwillig selbst

Güstrow (ots) -



Um bei der Polizei in Bützow eine Anzeige aufzugeben, befuhr ein 41-jähriger Mann am gestrigen Montagmorgen mit dessen Pkw den Parkplatz des örtlichen Polizeireviers.

Als der gebürtige Rostocker gegenüber eines Beamten dessen Begehr äußerte, stellte der Beamte jedoch sofort Alkoholgeruch in der Luft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht: 1,03 Promille. Gegen den Deutschen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde außerdem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell