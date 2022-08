POL-SN: Drei Sicherheitsmitarbeiter des Schweriner Klinikums nach körperlichem Übergriff leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am frühen Samstagmorgen gegen 0.40 Uhr wurden drei Sicherheitsmitarbeiter des Schweriner Klinikums in der Wismarschen Straße bei einem körperlichen Übergriff leicht verletzt:



Nachdem die Mitarbeiter in der Notaufnahme einen 32-jährigen Mann auf die geltende Maskenpflicht im Krankenhaus hingewiesen hatten, kam es zum Konflikt.



In der Folge sollte der Deutsche der Notaufnahme verwiesen werden.

Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sondern griff die Sicherheitsbediensteten körperlich an. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin nahmen den polizeibekannten Störer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen in Gewahrsam.

Bei den Verletzten handet es sich um zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 26 und 28 Jahren sowie einen jordanischen Staatsangehörigen im Alter von 51 Jahren.



Strafanzeige wurde erstattet.



