POL-HWI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der BAB 20 Höhe Schönberger Land

Am späten gestrigen Sonntagabend (28. August) kam es auf der A 20 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.



Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Tiguan die Lastspur der A 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Kurz hinter der Raststätte Schönberger Land verlor der Tiguanfahrer offenbar die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Wohnmobil auf. Das Wohnmobil überschlug sich daraufhin mehrfach und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Liegen, während der Tiguan nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Außenschutzplanke stieß.



Der 32-jährige Fahrzeugführer sowie die 35-jährige Beifahrerin des Wohnmobils wurden bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus nach Lübeck. Der 60-jährige Fahrer des Tiguans wurde leicht verletzt.



Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Zudem entstanden Schäden an der Baulast. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 30.000 Euro.



Die Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg sowie Selmsdorf waren vor Ort eingesetzt.



Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A20 für zwei Stunden voll und anschließend bis 04:15 Uhr halbseitig gesperrt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



