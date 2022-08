POL-ANK: Diebe brechen Tresor des Kulturvereins Trantow auf

Sassen-Trantow (LK VG) (ots) -



Am 29.08.2022, gegen 8:45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass unbekannter Täter in die Räumlichkeiten des Kulturvereins Trantow eingebrochen sind, gewaltsam einen Tresor öffneten und anschließend das darin befindliche Bargeld entwendeten.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kulturvereins Am Ziegeldamm in Trantow. Dort schweißten die Täter einen Tresor auf, indem sich die Einnahmen vom Dorffest am Wochenende befanden. Insgesamt wurde Bargeld von mehreren 10.000 Euro entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.



Zeugen, die Beobachtungen in Trantow gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



