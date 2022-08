POL-LWL: Misslungenes Abbiegemanöver unter Alkoholeinwirkung

Boizenburg (ots) -



Auf der B 5 in Boizenburg ist am Sonntagnachmittag ein alkoholisierter Autofahrer beim Abbiegen mit seinem PKW von der Straße abgekommen. In weiterer Folge prallte das Auto zunächst gegen ein Verkehrsschild, bevor es im angrenzenden Graben zum Stehen kam. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Der 65-jährige Unfallfahrer verletzte sich bei der Karambolage leicht. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zuvor stellte die Polizei beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,48 Promille fest. Gegen den 65-Jährigen ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



