Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Mädchen

Seit dem 28.08.2022 wird die 11-Jährige Mia Lena Elouise Grenz (Rufname: Lena) aus Woldegk vermisst. Sie wurde letztmalig am 28.08.2022 gegen 12:00 Uhr am Stadtspielplatz am Wall in 17348 Woldegk gesehen.

Die Vermisste ist ca. 1,50 m groß, schlank (ca. 40 Kg) und hat schulterlanges blondes Haar. Sie trägt vermutlich ein schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift, eine schwarze Leggings und eine Brille mit goldfarbenem Gestell. Weiterhin führt sie möglicherweise einen schwarzen Rucksack mit weißem Emblem bei sich.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen gebeten.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Friedland unter der 039601/3000 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.