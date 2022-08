POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Alt Gaarz (LK MSE) (ots) -



Am 28.08.2022 kam es auf der Kreisstraße 2 in der Ortslage Alt Gaarz

b. Jabel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen.

Der 41-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Ortslage Alt

Gaarz aus Richtung Hohen Wangelin kommend in Richtung Neu Gaarz.

Zeitgleich überquerte plötzlich und unerwartet ein 79-jähriger

Radfahrer die Fahrbahn und übersah dabei den herannahenden

Transporter. Der Transporterfahrer leitete eine sofortige

Gefahrenbremsung ein und versuchte dem Radfahrer auszuweichen, was

jedoch nicht gelang. Durch den Zusammenstoß mit dem Transporter

stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Kopf sowie am Arm-

und Hüftbereich zu. Diese Verletzungen waren zwar schwer aber nicht

lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber brachte den verunfallten

Radfahrer zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Plau am See.



Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers wurde die Kreisstraße

2 für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. 20 Minuten voll

gesperrt. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 200,- EUR.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell