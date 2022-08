LWSPA M-V: Verdacht der Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff

Greifswald (ots) -



Am Sonntag, 28.08.2022 kam es gegen 13:30 Uhr im Fluss Ryck, im

Bereich eines Yachtclubs zu einer Gewässerverunreinigung. Betroffen

war überwiegend der Bereich einer Steganlage, in dem sich ein bunt

schillernder Film in unterschiedlicher Konzentration auf einer Fläche

von ca. 100m x 10m, zwischen den dort liegenden Sportbooten,

ausgebreitet hatte. Erscheinungsbild und Geruch der Verunreinigung

lassen darauf schließen, dass Dieselkraftstoff ins Gewässer gelangt

sein könnte. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde die

Greifswalder Berufsfeuerwehr hinzugezogen. Die zuständigen

Umweltbehörde wurde hinsichtlich des Vorfalls informiert. Beamte der

Wasserschutzpolizei Wolgast sicherten eine Probe des verunreinigten

Wassers. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer

Gewässerverunreinung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zu den

Umständen der dauern an.

WSPI Wolgast



