POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Landtechnikbetrieb in Demmin

Am 28.08.2022, gegen 11:33 Uhr, wurde der Polizei in Demmin

mitgeteilt, dass in eine sogenannte Kaltlagerhalle eines örtlichen

Landtechnikbetriebes eingebrochen wurde. Ein Mitarbeiter des

Landhandels, der Bereitschaftsdienst hatte, bemerkte auf einer

Kontrollrunde den Einbruch und informierte die Polizei. Ersten

Ermittlungen zufolge, drangen unbekannte Täter durch die Rückseite

des Gebäudes in die Lagerhalle ein und entwendeten mehrere neuwertige

Motorsensen sowie mehrere Kanister mit Öl. Der Wert der entwendeten

Geräte beziffert sich auf etwa 20.000 - 25.000 Euro. Die

Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung eingesetzt, Anzeige wegen

Einbruchsdiebstahls wurde aufgenommen. Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer

vom Dienst



