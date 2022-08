POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 192

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am späten Samstagabend ereignete sich auf der B 192, zwischen

Wulkenzin und Neubrandenburg, ein Verkehrsunfall mit hohem

Sachschaden.

Der 29-jährige Fahrer eines Toyata Supra befuhr gegen 22:30 Uhr die B

192 aus Richtung Wulkenzin in Richtung Neubrandenburg, als plötzlich

ein Reh auf die Fahrbahn lief und er diesem ausweichen musste. Bei

dem Versuch dem Wild auszuweichen, kam er mit seinem Fahrzeug nach

rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Ein

Fremdschaden entstand nicht, jedoch wurde der Wagen so stark

beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch ein

Abschleppunternehmen gerborgen werden musste.

Die Polizei schätzt den Sachschaden des PKW auf 40.000 Euro.



